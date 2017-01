Nervenkrimi geht weiter: Neuwahl nicht vom Tisch!

Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) betonte vor den Verhandlungen am Freitag: "Beide Seiten müssen flexibel sein." Man habe am Donnerstag sehr gute Gespräche geführt, er sei "relativ zuversichtlich", dass man die "gesamte Angelegenheit" auch abschließen könne. Klar sei aber auch, dass eine Koalition eine Gemeinschaft sei, in der sich beide Seiten entsprechend aufeinander zubewegen müssten. Man sollte insgesamt zu einer Klärung kommen, dass man ein inhaltliches Programm habe. "Es könnte ein gutes Ergebnis sein."

Kern: "Es ist noch einiges offen"

Während Mitterlehner die Atmosphäre also lobte, äußerte sich Kern zurückhaltender. "Es hat in einigen Punkten Fortschritte gegeben. Es ist aber noch einiges offen", hatte der Kanzler in der Nacht auf Freitag gesagt. Er habe konkrete Ergebnisse angemahnt, reine "Absichtserklärungen" für die Arbeit der Koalition in den nächsten eineinhalb Jahren würden nicht reichen.

Kanzler Christian Kern Foto: APA/HANS PUNZ

Bildung bleibt strittiges Thema

Erstes inhaltliches Thema ist am Freitag die Bildung. Es brauche klare Maßnahmen und einen klaren Fahrplan, sagte Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ). Im Bildungsbereich sei man schon relativ weit gekommen, man müsse die Maßnahmen aber noch am Verhandlungstisch klären. "Den Ausgang kann ich ihnen jetzt nicht voraussagen." Man sei aber auf einen guten Weg, man arbeite intensiv und ernsthaft, meinte Hammerschmid. Eine Lösung könnte es auch erst im Lauf des Wochenendes geben.

Bildungsministerin Sonja Hammerschmid Foto: APA/Herbert Neubauer

Sechserrunde am Freitagnachmittag

Nach dem Bildungsbereich soll das Thema Innovation mit Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP) und Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) verhandelt werden. Dann sollen wiederum Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) und Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) weiter um Maßnahmen im Bereich Arbeit und Wirtschaft feilschen. Anschließend sollen die Klubobleute Reinhold Lopatka (ÖVP) und Andreas Schieder (SPÖ) verhandeln. Laut Plan soll es dann am Nachmittag wieder eine Sechserrunde mit Kanzle rund Vizekanzler geben.

Rupprechter und Liechtfried als "starke Achse" in der Koalition

Leichtfried gab sich am Vormittag bezüglich den aktuellen Verhandlungen vorsichtig: Man arbeite an einem aktualisierten Programm und das könne auch gelingen, "aber Sicherheit gibt's natürlich keine", meinte er nach möglichen vorgezogenen Neuwahlen gefragt. Rupprechter sah dagegen "keine gravierenden Probleme". Beide Minister könnten der Regierungsspitze jedenfalls sehr konkrete Projekte präsentieren. "Also, an uns wird es nicht scheitern", gab sich Rupprechter überzeugt. Er und Leichtfried seien eine "starke Achse" in der Koalition.

Umweltminister Andrä Rupprechter und Verkehrsminister Jörg Leichtfried Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER