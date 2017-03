Nein zur Umverteilung: Lega Nord lobt Doskozil

"In drei Jahren sind 500.000 Migranten in Süditalien eingetroffen. Dabei sind nur fünf Prozent wirkliche Flüchtlinge, die anderen sind Wirtschaftsmigranten. Die italienische Regierung ist zum Komplizen der Schlepper geworden, weil sie die Migranten vor der libyschen Küste holt und nach Süditalien bringt. Man kann nur volles Verständnis dafür haben, dass sich Länder mit einer seriöseren Regierung als unsere gegen die Migrationswelle abschotten wollen", so Salvini.

Matteo Salvini, Chef der italienischen Partei Lega Nord Foto: AFP

"Gefahr, dass Italiener Flüchtlinge im eigenen Haus werden"

Und er fügte hinzu: "2016 sind 150.000 Italiener ausgewandert, um Arbeit zu suchen. Wir müssen eingreifen, bevor es zu spät wird. Die Gefahr ist, dass die Italiener Flüchtlinge im eigenen Haus werden." Die Tatsache, dass Österreich nicht wie angekündigt 50 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus Italien aufnehme, betrachtet Salvini nicht als Problem. "90 Prozent der Migranten, die sich als minderjährig erklären, sind es nicht. Sie behaupten 16, oder 17 Jahre alt zu sein, sind in Wahrheit wesentlich älter", so Salvini. Allein am Dienstag seien 600 Migranten in Süditalien eingetroffen und die Flüchtlingswelle nehme kein Ende, kritisierte der Politiker.

Flüchtlinge auf dem Weg nach Italien Foto: APA/AFP/Andreas Solaro

Italienische Tageszeitung kritisiert Österreich

Die Tageszeitung "La Repubblica" fand am Dienstag hingegen wenig lobende Worte über Österreich: "Es geht um kleine Zahlen, aber alles, was zählt, ist die politische Neuigkeit mit Sprengkraft. Da wird die x- te Kluft in das Herz von Europa gerissen." Und fügte hinzu: "Die Tinte der 27 Unterschriften unter der Erklärung, die am Samstag anlässlich des 60. Jubiläums der Römischen Verträge zelebriert wurde, ist gerade mal getrocknet, da wird die x- te Kluft in das Herz von Europa gerissen."

EU- Kommissar: "Mitgliedsstaaten müssen Umverteilung umsetzen"

Das italienische Innenministerium versorgt zurzeit in seinen Flüchtlingseinrichtungen 174.495 Migranten. Die EU hatte sich zu einer Relocation von 34.950 Migranten aus Italien verpflichtet. 6000 davon sollen demnächst auf andere EU- Länder umverteilt werden. Dies betonte EU- Innenkommissar Dimitris Avramopoulos nach Angaben italienischer Medien. Weitere 20.000 Flüchtlinge in Griechenland sollten auf andere EU- Länder umverteilt werden. "Es gibt keine Entschuldigungen mehr. Die EU- Mitgliedsstaaten müssen die Umverteilungspolitik umsetzen, es gibt keine Zeit zu verlieren", fügte der EU- Kommissar hinzu. Ziel sei es, dass monatlich 3000 Flüchtlinge Griechenland verlassen. Weitere 1500 Flüchtlinge sollen monatlich aus Italien andere EU- Länder erreichen, so Avramopoulos.

Foto: APA/AFP/Emmanuel Dunand

Seit Jahresbeginn wieder fast 22.000 neue Flüchtlinge in Italien

Seit Jahresbeginn trafen 21.939 Migranten in Italien ein, das sind 51 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2016 und 115 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2015, teilte das Innenministerium in Rom mit. Insgesamt nahm Italien im Vorjahr 25.846 Minderjährige auf, das seien doppelt so viele gegenüber 2015. Die meisten Migranten stammten aus der Elfenbeinküste, Guinea und Nigeria, teilte das Innenministerium mit. In puncto Relocation haben bis zum 7. Februar 3200 Migranten Italien in Richtung Finnland, Frankreich, Deutschland und Niederlande verlassen.

Flüchtlinge, die in Libyen aufgegriffen wurden Foto: APA/AFP/MAHMUD TURKIA

Die EU hatte sich zu einer Relocation von 34.950 Migranten aus Italien verpflichtet. Deutschland verpflichtete sich, 500 Flüchtlinge aus Italien pro Monat aufzunehmen. Auf Österreich entfallen 462 Flüchtlinge aus Italien und 1491 aus Griechenland. Das sogenannte Relocation- Programm ist auf zwei Jahre angelegt und läuft im September 2017 aus.

Vier EU- Länder stimmten Umverteilungsplan nicht zu

Bei der Abstimmung im September 2015 im EU- Innenministerrat hatten vier Länder - Ungarn, Rumänien, Slowakei und Tschechien - gegen den Umverteilungsplan gestimmt, Finnland enthielt sich. Trotzdem ist von den vier Ablehner- Staaten nur Ungarn bei der Nullquote geblieben. Rumänien, die Slowakei und Tschechien nahmen doch Flüchtlinge aus Italien und Griechenland auf, wenn auch mit Ausnahme Rumäniens nur sehr wenige. Neben Ungarn und Polen hat bisher nur Österreich - das zwar zunächst zustimmte, aber dann wegen bereits erfolgter Flüchtlingsaufnahmen einen Aufschub aus der Umverteilung bis 11. März 2017 erwirkte - weder aus Italien noch aus Griechenland Migranten übernommen. Die Daten stammen von Ende Februar 2017.