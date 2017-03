Nazi- Postings auf Facebook: Salzburger verurteilt

Zu lesen waren auch Sätze wie "ich fordere, dass Mauthausen wieder eingeschalten wird" und "aussi mit dem Negerpack". Seine mehr als 1900 zugelassenen Facebook- Freunde hätten die Beiträge lesen können, damit sei ein breite Öffentlichkeit hergestellt, warf Staatsanwalt Roland Finster dem Studenten vor.

Beschuldigter zeigte sich reumütig und geständig

Der Beschuldigte zeigte sich vor dem Geschworenen- Gericht unter Vorsitz von Richter Philipp Grosser reumütig geständig. Verteidiger Andreas Hochwimmer erklärte, der Salzburger sei in dem angeklagten Zeitraum von 13. Juli bis 8. August 2015 in einer psychiatrischen Einrichtung wegen einer posttraumatischen Belastungsstörung betreut worden. "Es wurde eine intensive Therapie durchgeführt. Er war immer wieder in einer Ausnahmesituation."

Das Gericht verhängte eine außerordentliche Strafmilderung aufgrund des Geständnisses des Beschuldigten, seiner eingeschränkten Zurechnungsfähigkeit wegen seiner damals psychisch schlechten Verfassung und der bisherigen Unbescholtenheit. Zudem handelte es sich um einen kurzen Tatzeitraum, der junge Mann war sonst noch nie einschlägig aufgefallen. Der reguläre Strafrahmen reichte in diesem Fall von einem Jahr bis zu zehn Jahren Haft. Da der Staatsanwalt keine Erklärung abgegeben hat, ist das Urteil nicht rechtskräftig.