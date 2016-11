Nazi- Postings auf Facebook: 53- Jährige vor Gericht

Eine 53- jährige Österreicherin hat sich am Montag wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz (Paragraph 3g) vor einem Geschworenengericht in Salzburg verantworten müssen. Die ehemalige Unternehmensberaterin soll im Internet auf Facebook die Ermordung von Juden in Gaskammern in Abrede gestellt und Hitler in ein positives Licht gerückt haben. Sie beteuerte ihre Unschuld.