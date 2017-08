"Natürlich schadet Gusenbauer der SPÖ"

Die SPÖ steckt mitten im Wahlkampf - und trotzdem werden wilde Fehden in den eigenen Reihen gefördert: Neben den üblichen Flügelkämpfen in der SPÖ köcheln die Intrigen zur Bürgermeisternachfolge der Wiener Genossen weiter. Und zusätzlich belastet ein Ex- Kanzler und Diktatoren- Berater noch immer als schillernde Hauptfigur im roten Drama "Jeder gegen Jeden" das Image der Partei - was nun auch SPÖ- Promi Bruno Aigner deutlich kritisiert: "Ein Rückzug Gusenbauers aus allen politischen Ämtern ist wirklich notwendig."