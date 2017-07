Nächster Fall: Nun sogar 1300 Euro Nachzahlung!

Die alleinerziehende Mutter in der Schulgasse im 18. Bezirk hält die 1039 Euro Betriebskosten für einen Fehler. Sie weiß auch gar nicht, wie sie die Summe bezahlen soll. Die Maklerassistentin ist derzeit arbeitslos und kann das Vorgehen von Wiener Wohnen nicht glauben.

Foto: Klemens Groh

In dem Haus haben alle 36 Mieter Nachzahlungen zwischen 900 und 1300 Euro aufgebrummt bekommen - für die Hausbesorgerin, die im Vorjahr in Pension gegangen ist. Das Unternehmen beteuert, so viele Rückstellungen wie möglich gebildet zu haben, aber das sei nicht genug, um ihr die Abfertigung von 14 Monatsbezügen auszahlen zu können. So müssen die Mieter nun die Monstersumme blechen.

"Ist quasi mein Monatsgehalt"

"Das ist quasi mein Monatsgehalt", sagt ein Bewohner. Aus Angst, seine Wohnung zu verlieren, will er nicht namentlich genannt werden. Wiener Wohnen sagt, nur nach geltendem Mietrechtsgesetz zu handeln - und verweist auf die Möglichkeit der Ratenzahlung.

Maida Dedagic, Kronen Zeitung