Nächste Straftat nur drei Tage nach Haftentlassung

Nur drei Tage hat ein 15 Jahre alter Syrer in Freiheit zugebracht, ehe er am Donnerstagnachmittag erneut ins Visier der Wiener Polizei geriet. Der Teenager war erst am Montag aus dem Gefängnis entlassen worden und versuchte am Donnerstag gleich zweimal, mit einem zuvor gestohlenen Vehikel der Polizei zu entkommen. Ein Beamter wurde dabei leicht am Knie verletzt. Der Bursche konnte schließlich von der Polizei geschnappt werden.