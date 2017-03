Nackt im Auto onaniert: Serien- Sextäter angezeigt

Weil er mehrmals nackt in seinem Auto saß und sich dabei selbst befriedigte, als Stellplatz für seinen Wagen dann auch noch stark frequentierte Straßen wählte, ist ein 45- Jähriger in Salzburg wegen wiederholter sexueller Belästigung angezeigt worden. Konkret werden dem Mann fünf derartige Vorfälle zur Last gelegt. Er bestreitet die Vorwürfe jedoch vehement.