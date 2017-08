Nacht der Tausend Blitze: Unwetter in Österreich

Auf einem Campingplatz in Möllbrücke wurden laut Kärntner Polizei einige Wohnwägen umgeworfen. Drei Personen, davon ein Kind, wurden von herabfallenden Ästen verletzt. Der Campingplatz musste evakuiert werden.

Das Rote Kreuz war mit zwölf Katastrophenhelfern und weiteren Mitarbeitern des Kriseninterventionsteams vor Ort. Ein Notquartier wurde mit Feldbetten ausgestattet. Laut Hermann Maier von der Landesalarm- und Warnzentrale Kärnten gab es am Donnerstagabend rund 200 Feuerwehreinsätze in Kärnten, vor allem waren die Bezirke Hermagor und Spittal betroffen.

Foto: Österreichisches Rotes Kreuz

Motorradfahrer stirbt bei Kollision mit Pkw

Im Bezirk Klagenfurt verunglückte ein 48 Jahre alter Pole mit einem Motorrad tödich. Der Biker rutschte während eines Unwetters auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Pkw eines 37- jährigen Klagenfurters.

Feuerwehren in Niederösterreich im Dauereinsatz

In Niederösterreich stand die Feuerwehr ab 22 Uhr im Dauereinsatz, teilte der Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos NÖ Alexander Nittner. Zahlreiche entwurzelte Bäume, die auf Straßen, Stromleitungen und Häuser gestürzt waren, mussten beseitigt werden. Außerdem wurden mehrere Keller überflutet und mussten ausgepumpt werden.

Allein im Bezirk Baden rückte die Feuerwehren zu 97 Einsätzen aus. Massive Niederschläge begleitet mit Sturmböen um die 100 km/h sorgten für Straßenüberflutungen, sowie zahlreiche entwurzelte Bäume. Dächer wurden weggerissen, in manchen Gemeinden kam es zu größeren Stromausfällen, wie das Bezirksfeuerwehrkommando Baden mitteilte.

Die Freiwillige Feuerwehr Weigelsdorf (NÖ) im Umwettereinsatz Foto: Freiwillige Feuerwehr Weigelsdorf

Foto: FF Feldkirchen

Zahlreiche Schäden auch im Burgenland

Auch im Burgenland waren infolge Sturmschäden Straßen blockiert. Betroffen waren laut Landessicherheitszentrale Burgenland unter anderem die Gemeinden Donnerskirchen, Jois, Purbach und Klingenbach. Von Verletzten war zunächst nicht bekannt.

Zugstrecken im Osten unterbrochen

Infolge der Unwetterschäden kam es auch zu mehreren Unterbrechungen von Zugstrecken im Burgenland und in Niederösterreich. Die ÖBB meldete auf ihrer Homepage am Freitag, dass zwischen Wulkaprodersdorf und Eisenstadt voraussichtlich bis 12 Uhr keine Züge fahren können. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Auch die Raaberbahn konnte zwischen Neusiedl am See und Bad Neusiedl am See bis zu Mittag nicht verkehren. Die Ostbahnstrecke zwischen Wien Stadlau und Marchegg war unterbrochen. Ausfälle infolge der Unwetterschäden gab es auch zwischen Bad Sauerbrunn und Mattersburg sowie zwischenzeitlich zwischen Bruck an der Leitha und Nickelsdorf.

A4 nur einspurig befahrbar

Laut Ö3 war auch die A4 (Ostautobahn) stundenlang gesperrt, weil zahlreiche Bäume auf die Fahrbahn gestürzt waren. Mit Schneeräumfahrzeugen räumten die Einsatzkräfte Bäume weg. In den frühen Morgenstunden war ein Fahrstreifen wieder frei, die Aufräumarbeiten dauerten weiter an.

Foto: FF Feldkirchen

Vermisster und Verletzte in Norditalien

Auch in Norditalien wurden mehrere Menschen durch Unwetter verletzt. Ein Mann wurde vermisst, seit eine Windhose über die Insel Albarella bei Venedig zog, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag berichtete. In Cavallino- Treporti - ebenfalls bei Venedig - wurde eine Frau von einem umstürzenden Baum schwer verletzt. Sie kam mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus. Auch in den Urlaubsorten Jesolo und Caorle wurden Schäden gemeldet.