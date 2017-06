Nachbar rettet bewusstlose Frau (75) aus der Enns

Zum Lebensretter wurde ein 34- Jähriger am Donnerstagabend im oberösterreichischen Reichraming. Der Mann wurde Zeuge, als seine 75 Jahre alte Nachbarin beim Hollerblüten- Pflücken rücklings eine Böschung hinabstürzte, bewusstlos wurde und in die Enns rollte. Der couragierte 34- Jährige zögerte keine Sekunde und sprang der Verunglückten in den Fluss nach.