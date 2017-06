Nachbar: "Die Frau hat so verzweifelt geschrien"

Die Luft ist stickig, es stinkt nach Müll, Fliegen schwirren herum. Nur ein Fenster im zweiten Stock des Wohnhauses in der Lacknergasse in Wien- Hernals ist geöffnet - es ist jenes, durch das eine Schwangere (17) am Sonntagabend in die Tiefe gestoßen wurde. Von ihrem Verlobten (23)! Nach ihm wird immer noch mit Hochdruck gefahndet.