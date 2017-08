Nach Zugunfall: Westbahn überfuhr Halt- Signal

L

Die Garnitur der Westbahn wurde schwer beschädigt. Foto: APA/FOTOKERSCHI.AT/KERSCHBAUMMAYR

Schwerer Sachschaden

Ob dabei menschliches Versagen vorliegt oder ob es sich um einen Defekt der Signalanlage handelt, wird noch von der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (SUB) ermittelt. Alle diesbezüglichen Daten wurden gesichert.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Lokführer des Personenzuges schwer verletzt. Drei weitere Personen an Bord sowie der Triebwagenführer erlitten leichte Verletzungen und wurden in Linzer Spitäler eingeliefert. An der Westbahngarnitur entstand erheblicher Sachschaden. Die Garnitur des Unternehmens LogServ wurde lediglich im Bereich der Aufprallstelle an einem Waggon beschädigt. Der Bahnreiseverkehr wurde durch den Unfall nicht beeinträchtigt.