Nach Überholmanöver: Autos in Baugrube gestürzt

Kurioser Verkehrsunfall am späten Donnerstagabend in Niederösterreich im Bezirk Neunkirchen: Zwei mit insgesamt vier Personen besetzte Autos stürzten hintereinander in eine Baugrube. Die Lenker besitzen keinen Führerschein und waren zudem alkoholisiert. Beide wurden angezeigt. Es entstand schwerer Sachschaden, verletzt wurde niemand.