Nach Terrorbedrohung: Ist Österreich noch sicher?

Die Terrorbedrohung hat Österreich erreicht! Staatsschützer und Cobra- Beamte verhinderten offenbar einen "sehr zeitnahen" Bombenanschlag durch einen erst 17- jährigen IS- Kämpfer in Wien . Die Polizei warnt auch weiterhin vor Gefahren in Menschenmengen auf öffentlichen Plätzen und ersucht die Bevölkerung um Hinweise zu herrenlosen Gepäckstücken. Ist unser Land eigentlich noch sicher? Die "Krone" sprach mit Sicherheitsexperten und Politikern.