Nach Krisensitzung: Parteitag wird nun vorverlegt

"Sie sehen mich in aller Pracht und Herrlichkeit", scherzte der Wiener SPÖ- Obmann. Die inhaltliche Debatte sei sehr wohl intensiv geführt worden. Die Mitglieder des Vorstandes sind laut Häupl nun aufgerufen, ein "Themenlisting" mit den wichtigsten Punkten zu erstellen. Diese sollen in weiterer Folge in verschiedenen Gremien abgearbeitet werden.

Häupl: "Wechsel in der Stadtregierung möglich"

Häupl schloss jedoch nicht völlig aus, dass es in den kommenden Monaten zu einem Wechsel in der roten Regierungsmannschaft kommen könnte. Mehr als ein "kann sein, kann nicht sein" war ihm aber nicht zu entlocken. Hinter den Kulissen wird bereits gemunkelt, dass Anfang 2017 gleich mehrere Stadträte ihren Hut nehmen müssen.

Michael Häupl Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Trennung von Parteivorsitz und Bürgermeisteramt vom Tisch

Die parteiinternen Kritiker hat Häupl laut eigenen Angaben darauf hingewiesen, dass öffentlich geführte Personaldiskussionen schaden. Ob es solche weiterhin geben wird, könne er nicht vorhersehen - und auch nicht verhindern: "Ich habe keine Sanktionsmöglichkeit." Die zuletzt angedachte neuerliche Trennung von Parteivorsitz und Bürgermeisteramt scheint hingegen vom Tisch zu sein. Es habe sich gezeigt, dass es hier kein "rasendes Bedürfnis" in der Partei gebe, erzählte Häupl. Der Parteitag, der erst kürzlich auf Herbst verschoben wurde, könnte hingegen doch wie ursprünglich geplant im Frühjahr stattfinden, stellte Häupl in Aussicht. Der Herbsttermin war gewählt worden, weil man den im Mai stattfindenden SPÖ- Bundesparteitag, bei dem das neue Programm im Mittelpunkt stehen wird, abwarten wollte.

Stadtrat Ludwig: "Es gibt Gesprächsbedarf"

Hinter zugezogenen weißen Vorhängen dauerte das Treffen des Parteivorstandes knapp vier Stunden und fand in den Repräsentationsräumen direkt unterhalb des Bürgermeisterbüros statt. In dem verschachtelten Gebäude war das der ideale Ort für Unterredungen - mehrere Zugänge, viele verschlossene Türen, ein abgeriegelter Bereich. "Es ist unschwer zu erkennen, dass es Gesprächsbedarf gibt", sagte etwa Stadtrat Michael Ludwig vor der Sitzung.

Stürmische Zeiten innerhalb der Wiener SPÖ Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Ohne geeinte Wiener SPÖ schlechte Karten für Van der Bellen

Einer der größten Kritiker, der Vorsitzende der SPÖ Wien- Simmering, Harald Troch, sagte: "Wir sollen personelle Vorschläge andenken!" Häupl weiß jedoch: Eine angeschlagene und zerstrittene Wiener Basis kann Bundeskanzler Christian Kern bei einer vorgezogenen Nationalratswahl (eventuell schon im Mai 2017?) nur schaden. Und auch Hofburg- Kandidaten Alexander Van der Bellen kommen die Streitereien innerhalb der Wiener SPÖ nicht gerade gelegen, obwohl Kanzler und Bürgermeister eine Wahl des Ex- Grünen- Chefs forcieren und für ihn innerhalb der SPÖ- Partei werben.

Alexander Van der Bellen Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Sollte der Richtungsstreit innerhalb der Wiener Genossen anhalten, könnten einige enttäuschte Mitglieder aus Trotz nicht nur Wahl am 4. Dezember gehen und so ein ähnlich gutes Ergebnis Van der Bellens in der Bundeshauptstadt - wo er in der annullierten Stichwahl 63,3% erreichte - verhindern. Eines ist klar: Ohne noch einmal in Wien kräftig abzuräumen, würden die Siegchancen Van der Bellens massiv sinken.

Eine Niederlage des Ex- Grünen- Chefs wäre auch persönliche Niederlage von Kanzler und Bürgermeister - und die Streitereien würden mit großer Wahrscheinlichkeit weitergehen. Es steht als viel auf dem Spiel in den nächsten Wochen und Monaten. Nicht nur für Kern und Häupl - für die gesamte SPÖ!