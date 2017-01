Nach Kerns Grundsatzrede: Jetzt kontert Strache

Nach der Grundsatzrede von Bundeskanzler Christian Kern am Mittwoch, folgt heute der "Konter" von Heinz- Christian Strache. Der FPÖ- Chef, dessen Partei aktuell in Umfragen führt, hält eine Rede beim traditionellen Neujahrstreffen in Salzburg. Auch der ehemalige Bundespräsidentschaftskandidat Norbert Hofer und Partei- General Herbert Kickl sprechen.