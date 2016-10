Nach Feuer in Wiener City: Brandstifter gesucht

Der Brand in einem Gebäude am Salzgries in der Wiener Innenstadt Sonntagfrüh ist definitiv gelegt worden. Die Wiener Polizei veröffentlichte am Montag Fotos eines Tatverdächtigen. Die Bilder des dunkelhaarigen Mannes entstanden vor und während der Brandstiftung, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Warum der Verdächtige das Feuer gelegt hat, ist weiter unklar.