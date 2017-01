Nach Festnahme in Asylheim: Marokkaner enthaftet

Jener 25 Jahre alte Marokkaner, der am 19. Dezember 2016 in einem Flüchtlingsheim in Fuschl im Salzburger Flachgau wegen des Verdachts der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung festgenommen und inhaftiert wurde, ist am Freitag aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Auf freiem Fuß befindet sich der Mann jedoch nicht. Er bleibt im Polizeianhaltezentrum, bis er in Schubhaft genommen wird.