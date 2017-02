Nach Doppelmord in NÖ: Oberärztin im Visier

Es war der Abend, an dem Milan A. serbische Kost genoss und plauderte, es war aber auch der Abend, an dem der 36- Jährige die halbe Familie mit einem Küchenmesser auslöschte. Erstmals erzählt er, warum: weil er in seinem Psycho- Wahn Männer in weißen Kitteln am Fenster vorbeistreifen sah und glaubte, Mutter, Vater, Frau seien nur zusammengekommen, um ihn zu vernichten ...