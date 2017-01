Nach Ausfall: Bankomatkassen funktionieren wieder

"Die zum Jahreswechsel aufgetretenen technischen Probleme beim Bezahlen an Bankomatkassen von SIX in Österreich wurden behoben", teilte das Unternehmen am Sonntagnachmittag mit.

Unternehmen bedauert Unannehmlichkeiten

Die Firma, die eine von mehreren Bankomatkassen- Betreibern in Österreich ist, bedauerte die entstandenen Unannehmlichkeiten für ihre Kunden sehr. Die Geräte würden nun wieder durchgehend funktionieren. Bei den Terminals funktioniere nun auch wieder das Zahlen mit der NFC- Funktion der Bankomatkarte bis zum Pin- Code- losen Höchstbetrag.