Mutter von Straßenbahn getötet - Notkaiserschnitt

Zum Unfall kam es gegen 11.40 Uhr an der Kreuzung Simmeringer Hauptstraße/Braunhubergasse. Die Frau, die ihren kleinen Sohn auf dem Arm trug und noch dazu schwanger war, dürfte beim Überqueren der Straße die herannahende Straßenbahn der Linie 71 schlichtweg übersehen haben.

Hinter Plakatwand hervorgetreten

Der Straßenbahnfahrer leitete zwar noch eine Notbremsung ein, erfasste Mutter und Kind aber dennoch, hieß es seitens der Einsatzkräfte. Offenbar war die Frau direkt hinter einer Plakatwand hervorgetreten und plötzlich auf der Straße aufgetaucht.

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER (Symbolbild)

Mit schwersten Verletzungen am Kopf wurde die 33- Jährige nach der Erstversorgung per Hubschrauber ins Krankenhaus eingeliefert, dort starb sie jedoch wenig später. Wie Christoph Mierau, der Sprecher des Krankenanstaltenverbundes, sagte, sei bei der Frau ein Notkaiserschnitt durchgeführt worden. Das Baby musste anschließend reanimiert werden und befindet sich in akuter Lebensgefahr.

Der eineinhalbjährge Sohn der Frau erlitt laut Wiener Berufsrettung mehrere Knochenbrüche. Er sei laut Mierau stabile und ansprechbar. Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock und wird psychologisch betreut. Angehörige der Familie werden von einem Kriseninterventionsteam betreut, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer.

Schaulustige blockierten Rettungskräfte: "Moralisch verwerflich"

In Hinblick auf die tragischen Ereignisse äußerte sich die Wiener Polizei in einer Aussendung auch zu zahlreichen Schaulustigen, die die Zufahrt zur Unfallstelle blockierten: "Anzumerken ist, dass die Rettungskräfte bei der Ausübung der Erste- Hilfe- Maßnahmen massiv durch zahlreiche Schaulustige, die teilweise mit ihren Handys mitfilmten, bei ihrer Arbeit behindert wurden. Die Wiener Polizei weist darauf hin, dass ein solches Verhalten in einer derartigen Situation sowohl rechtlich, als auch moralisch verwerflich ist."