Mutter getötet: Sohn (52) in kritischem Zustand

Jener 52 Jahre alte Mann, der am Donnerstag im Wiener Bezirk Donaustadt seine Mutter getötet haben soll und anschließend selbst die Polizei verständigt hat, konnte bisher noch nicht einvernommen werden. Der Mann, der sich mehrere Stichverletzungen im Oberkörper zugefügt hatte, befindet sich in einem kritischen Zustand und ist nicht ansprechbar, so KAV- Sprecher Christoph Mierau am Freitag.