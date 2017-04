Mutter entdeckt Nähnadel in Schoko- Ei

Nicht auszudenken, was da hätte passieren können. Auf Facebook hatte die Betroffene Bilder ihres spitzen Überraschungsei- Fundes geteilt, um andere Konsumenten zu warnen. "Hab heute für unseren Sohnemann ein Überraschungsei geöffnet und in diesem Überraschungsei steckte eine Nähnadel. Bitte passts auf und kontrolliert die Überraschungseier bevor ihr die den Kindern gebt", so der Appell der besorgten Mutter.

Hersteller: "Ei war komplett fehlerfrei"

Dass die Nadel noch beim Hersteller in das Ei gelangte, wird ausgeschlossen. Laut der Chargennummer des Eis sei es komplett fehlerfrei gewesen. Die Produkte würden sogar mittels Metalldetektoren gescannt, so das Unternehmen in einer Stellungnahme am Freitag gegenüber dem Internet- Portal "mimikama.at".

Die Polizei in Burghausen geht ebenfalls davon aus, dass das Überraschungsei zu einem späteren Zeitpunkt manipuliert wurde und hat Ermittlungen gegen unbekannt aufgenommen.