Mutter (35) mordete eiskalt wie ein Todesengel

Sie tötete wie eine eiskalte Killerin. Zuerst Bruder Peter (41), davon gehen die Ermittler zumindest aus. Dann Michelle (7), Fabian (9) und ihren Ältesten - den zehnjährigen Sebastian. Mutter Mathilde und zwei Familienhunde waren zuletzt dran.

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Dass Martina R. ihre Taten - offenbar unhörbar im Schutz der vorbeifahrenden Westbahn - vollzog, während ihre Opfer schliefen, ist laut Ermittlern nahezu klar. Doch mit welcher Konsequenz die Baumarkt- Angestellte ihre Familie auslöschte - sie selbst dürfte noch einige Tage neben den Leichen gelebt haben -, lässt selbst hartgesottene Beamte nicht kalt. Denn Martina R. musste die Walther PP ihrer Mutter nachladen, um die ganze Familie hinzurichten.

Keine Bestattung geplant

Trauriges Detail am Rande: Ob oder wie Opfer und Täterin bestattet werden, ist unklar. Es gibt kein Grab - und, so Bürgermeister Johann Hell: "An uns ist bislang niemand herangetreten."