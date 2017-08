Mutige Wienerin sperrt Langfinger in Wohnung ein

Gegen 21.30 Uhr war die Frau zur Wohnung am Neubaugürtel zurückgekehrt. Doch noch bevor sie diese betrat, fielen der Wienerin auch schon die Einbruchsspuren an der Tür ins Auge. Zudem musste sie feststellen, dass sich der Übeltäter noch in den Räumlichkeiten befand.



Die 54- Jährige versperrte daraufhin das noch funktionstüchtige Türschloss, der Langfinger war in der Wohnung gefangen. Im Anschluss verständigte die Wienerin die Polizei. Die Beamten konnten wenig später den 55 Jahre alten Verdächtigen - einen Bulgaren - festnehmen. Er befindet sich in Haft.