Mutige 84- Jährige schlägt Asylwerber in die Flucht

Die betagte Frau aus Frankenmarkt im Bezirk Vöcklabruck hatte abends gegen 21.30 Uhr plötzlich Geräusche aus dem Erdgeschoß gehört. Einer der beiden Verdächtigen, ein 34 Jahre alter Tunesier, schlug da gerade ein Fenster ein, um sich Zutritt zum Haus der Pensionistin zu verschaffen. Die 84- Jährige bewies außerordentlichen Mut und fuhr mit dem Treppenlift nach unten, um nachzusehen.

Da entdeckte sie auch schon den Ganoven mit einer Taschenlampe, der durch das kaputte Fenster sofort die Flucht ergriff. Die alarmierte Polizei musste nicht lange suchen: Bei der Anfahrt zum Tatort kamen ihnen der Tunesier und ein weiterer Verdächtiger, ein 21- jähriger Marokkaner, bereits entgegen.

Bei der Kontrolle sahen die Beamten, dass der Ältere an den Händen blutete, er hatte sich offenbar am kaputten Fenster geschnitten. Doch das Duo gab nicht so schnell auf, der Tunesier wehrte sich gegen die Verhaftung aus Leibeskräften, schrie dabei auch noch "Allahu Akbar". Die Polizisten konnten das Duo allerdings rasch bändigen. Die mutige 84- Jährige kam bei dem Einbruch mit dem Schrecken davon.