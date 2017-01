"Muss erst durchsickern, dass der Partner weg ist"

Angesprochen auf die immer wieder aufbrodelnden Rücktrittsgerüchte, sagte Häupl, Erwin Prölls Rücktritt sei für ihn "keine Inspiration". Die Kandidatur beim SPÖ- Parteitag im April sei fix. "Ihr müsst mit mir noch ein bisschen auskommen", sagte er gegenüber anwesenden Journalisten. Und weiter: "Seids froh, denn irgendwann werd ich euch abgehen."

Kern dankt Pröll für "Einsatz und Engagement"

Bundeskanzler Christian Kern drückte seinen Respekt für das politische Lebenswerk des niederösterreichischen Landeshauptmannes aus: "Erwin Pröll hat als Landeshauptmann 25 Jahre für sein Bundesland gearbeitet. Er hat die Politik in Österreich über die Grenzen seines Bundeslandes hinaus geprägt. Ich bedanke mich bei ihm für diesen Einsatz und dieses Engagement."

Auch wenn die politischen Ideen nicht immer dieselben gewesen seien, hielt der Bundeskanzler fest: "In diesen 25 Jahren hatte Erwin Pröll mitunter unterschiedliche Meinungen - zu den verschiedenen Bundesregierungen und auch zu meiner Partei, aber eines steht außer Streit: Es war immer dasselbe Ziel, für das Land und seine Menschen zu arbeiten."

"Respekt und Anerkennung" von Mitterlehner

ÖVP- Bundesparteichef und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner sprach Pröll "im Namen der gesamten Volkspartei" seinen Respekt und seine Anerkennung aus. Pröll habe für Niederösterreich "enorm viel geleistet und erreicht" und sein Amt als Landeshauptmann "vorbildlich" wahrgenommen. Er übergebe ein "gut bestelltes Haus".

Auch der Klubobmann der Volkspartei, Reinhold Lopatka, streute dem scheidenden "Landesfürsten" Rosen: "Erwin Pröll hat im Laufe seiner jahrzehntelangen politischen Laufbahn immer für Land und Leute gearbeitet und so Niederösterreich zu einem Vorzeigebundesland gemacht." ÖVP- Generalsekretär Werner Amon dankte dem "Ausnahmepolitiker" Erwin Pröll "für seinen Einsatz für das Land Niederösterreich".

FPÖ: "Das Ende einer Ära"

Die FPÖ nannte den Rücktritt von Pröll "das Ende einer Ära". "Auch wenn es in der Politik unterschiedlichste Auffassungen gab, so muss man eine 25- jährige Amtszeit als Landeshauptmann mit Respekt betrachten. Das ist in der politisch schnelllebigen Zeit schon etwas Besonderes. Erwin Pröll ist es gelungen, eine eigene Marke zu etablieren, ja sogar seine Haartracht war untrennbar mit Niederösterreich verbunden", so der freiheitliche Landesobmann Walter Rosenkranz in einer Aussendung.

Kritik kam vom Team Stronach: "Erwin Pröll war zweifelsfrei ein erfolgreicher Politiker, aber er hat ein altes System der Politik repräsentiert - geprägt von Eigennutz und wenig Verständnis für das große Ganze", so Klubobmann Robert Lugar zum Rücktritt des niederösterreichischen Landeshauptmannes.

Peter Pilz: "Gut so."

Von den Grünen meldete sich Sicherheitssprecher und Abgeordneter Peter Pilz via Twitter zu Wort: "Pröll geht. Unwillig und unfreiwillig. Er ist nicht mehr zu halten und endlich zurückgetreten worden. Gut so."

Mit den Worten "Niederösterreich ist frei!" reagierte NEOS- Chef Matthias Strolz ebenfalls durchaus erfreut auf Prölls Rücktritt.