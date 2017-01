"Müssen wie Amerikaner vor Mondlandung denken"

Zu Beginn richtet Kern eine Entschuldigung an enttäuschte SPÖ- Wähler aus. "In den letzten Jahrzehnten haben sich viele Menschen von uns abgewendet. Es ist unsere Schuld, nicht ihre. Aber wir haben verstanden", so Kern. Und fügt hinzu: "Ja, wir haben die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Wir sind nicht mehr der Katalisator der Veränderung. Wir waren zu sehr mit der Verwaltung beschäftigt", so Kern weiter.

"SPÖ hat unbequeme Wahrheiten nicht angesprochen"

Die SPÖ habe unbequeme Wahrheiten nicht angesprochen und sich zu sehr an einer Fortschreibung des Status Quo orientiert. Er sei nicht angetreten, um auf seiner Visitenkarte "Bundeskanzler" stehen zu haben. Er wolle das Land "gerechter machen, gestalten, verändern".

Foto: APA/BARBARA GINDL

Foto: APA/BARBARA GINDL

Intensiv widmet sich Kern in seiner Rede auch der Arbeitsplatzsituation. "Wir müssen den Menschen ihre Würde zurückzugeben und Arbeit zu schaffen. Unser ziel ist es, bis zum Jahr 2020 insgesamt 200.000 neue Arbeitsplätze zu schaffen. Langfristig müssen wir Vollbeschäftigung herstellen", so Kern.

Pensionen kein Thema

Wie bereits berichtet , umfasst das Österreich- Konzept des Kanzlers, das als "a- Plan für Austria" bezeichnet wird, so ziemlich alle Bereiche des politischen Lebens - von Beschäftigung und Wirtschaft über Sicherheit bis zu Umweltfragen. Vor allem dem Thema Bildung wird viel Aufmerksamkeit gewidmet, wobei auffällt, dass zwar von einem Gratis- Führerschein für Lehrlinge und Sprachkursen im Ausland so ziemlich alles abgedeckt wird, der Kampfbegriff "Gesamtschule" allerdings nicht mehr zu finden ist.

Foto: APA/BARBARA GINDL

Foto: APA/BARBARA GINDL

Und soweit bekannt, finden einige Experten auch interessant, dass das vor allem budgetmäßig seit Jahren umstrittene Kapitel des heimischen Pensionssystems in dem Kanzler- Konzept nicht zu finden ist. Nach ersten "Krone"- Recherchen habe man aufgrund der Komplexität dieses Bereichs auf die Behandlung der Thematik verzichtet. Es würde den Rahmen sprengen, heißt es.

Was sich in dem Kanzler- Papier (kleingedruckt) doch findet, sind im Bereich der Finanzierung des Konzepts eine Erbschafts- und Schenkungssteuer ab einer Million Euro. Etwas verklausuliert ist auch von einer möglichen Wertschöpfungsabgabe die Rede. Insgesamt sollen sich die Gesamtkosten für den "a- Plan" auf 8,5 Milliarden Euro belaufen. Diese entstehen durch Mehrausgaben in der Höhe von 5,5 Milliarden und Steuersenkungen in einem Ausmaß von drei Milliarden Euro.

Die sogenannte Gegenfinanzierung soll jedoch 8,7 Milliarden ins Budget spülen. Diese Summe setzt sich unter anderem aus Einsparungen zusammen, die sich die Kanzler- Partei durch eine sinkende Arbeitslosigkeit und durch "Effizienzsteigerung in der Verwaltung" erwartet. Beziffert werden die Einsparungen mit vier Milliarden Euro. Die als "gerechte Steuern" bezeichneten Einnahmen setzen die SPÖ und ihre Wirtschaftsberater mit 2,5 Milliarden Euro an. Von einem Konjunktureffekt durch höheres Wachstum und mehr Beschäftigung erwartet man sich 2,2 Milliarden Euro.

Kronen Zeitung