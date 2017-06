Motorradfahrer (37) kracht in Betonmischer - tot!

Gegen 10 Uhr war am Montagvormittag der 37- Jährige mit seiner Honda im Gemeindegebiet von Schönberg Richtung Brenner unterwegs, als er in einer Kurve plötzlich gegen den Vorderreifen eines entgegenkommenden Betonlasters prallte. Das Motorrad wurde gegen die Böschungsmauer geschleudert und in zwei Teile gerissen.

Opfer überrollt

"Der Mann schlitterte über die Fahrbahn und blieb unter dem Lkw liegen. Er wurde von den hinteren Zwillingsrädern überrollt", heißt es von Seiten der Polizei. Für den Südtiroler kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle. Der Lenker des Betonmischers, ein 50- jähriger Rumäne, blieb bei dem folgenschweren Zusammenstoß unverletzt. Die Straße war für die Bergungsarbeiten zwei Stunden lang gesperrt.

Moped- Lenker (50) in der Klinik verstorben

Ebenfalls tragisch endete ein schwerer Unfall auf dem Mühlbergweg in Kössen in Triol. In der Nacht auf Sonntag erfasste ein betrunkener 18- Jähriger mit seinem Pkw ein Moped. Der Lenker, ein 50- jähriger Einheimischer, wurde auf die Fahrbahn geschleudert und musste schwer verletzt ins Krankenhaus Kufstein gebracht werden. Von dort wurde er in die Innsbrucker Klinik überstellt. Laut Polizei verloren die Ärzte am Montag den Kampf um das Leben des Mannes.

Samuel Thurner, Kronen Zeitung