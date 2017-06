Most Wanted: Österreicher in Kolumbien gefasst

Menschenhandel, Geldwäsche und Drogengeschäfte im großen Stil - in 190 Ländern stand Alessandro Gomes (Spitzname "Suri- Katze") auf Fahndungslisten. Der Schwerverbrecher, der einen österreichischen Pass hat, wurde jetzt in Kolumbien gefasst. Er soll auch im Drogenhandel von New York mitgemischt haben.