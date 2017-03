Mordverdächtiger frei: "Glaube, dass Jenni lebt"

15 Kilo weniger - die Zeit in U- Haft hat bei Goran R. Spuren hinterlassen. Tränen trüben seinen Blick. Dann beginnt der gebürtige Serbe mit leiser, gefasster Stimme zu sprechen: "Bei der Familie meiner Schwiegertochter hat sich Mitte Februar eine Person gemeldet, die angab, Jenni um den 12. Februar, also zehn Tage nach ihrem Verschwinden, in Telfs gesehen zu haben." Diese Spur sei zwar protokolliert, aber nie weiterverfolgt worden, behauptet der 42- Jährige.

Dass R. wieder frei ist, hat er laut seinen Angaben einer kriminaltechnischen Untersuchung zu verdanken. Es ging offenbar um eine "blutverdächtige Spur", die in jenem Wagen gefunden wurde, mit dem R. Jennifer am Abend ihres Verschwindens abgeholt haben soll. Der Test sei negativ ausgefallen.

"Habe mir nie etwas zuschulden kommen lassen"

"Ich glaube fest daran, dass Jenni lebt, dass sie nur abgehauen und nicht ermordet worden ist", betont R. "Es ist die Hölle, ich habe mir nie etwas zuschulden kommen lassen. Und dann werde ich als mutmaßlicher Mörder der Mutter meiner Enkelkinder verhaftet."

Nicht jeder glaubt an seine Unschuld. R. wird seit seiner Freilassung bedroht. "Lieber Gott, gib, dass wir ihn finden und er gerecht gerichtet wird", lautet einer von vielen Internet- Einträgen.

Hubert Berger und Hubert Rauth, Kronen Zeitung