Mord an Tiroler Banker: Festnahme in Frankreich!

Festnahme nach dem Mord an einem Tiroler Banker: Nach dem Fund der Leiche eines tagelang vermissten 47- Jährigen aus Thaur im Kofferraum eines Autos am Freitag ist der Tatverdächtige, ein 41- jähriger Italiener namens Antonio, in Frankreich festgenommen worden. Der Italiener habe versucht nach Tunesien auszureisen und sei dabei in Marseille den französischen Behörden ins Netz gegangen, teilten die Behörden mit.