Moody's bestätigt Österreich- Rating mit "Aa1"

Die US- Ratingagentur Moody's hat in ihrer jährlichen Kreditanalyse das Rating für die Republik Österreich mit "Aa1" mit stabilem Ausblick bekräftigt. Die Wachstumsprognose für das laufende Jahr wurde von 1,5 auf 2,5 Prozent fast verdoppelt, für 2018 von 1,3 auf 2,2 Prozent erhöht. Wachstum und Frühindikatoren seien im ersten Quartal stärker als erwartet ausgefallen, so die Begründung der Experten.