Mölzer: "Das Imperium hat zurückgeschlagen"

Im Interview mit der "Presse" weist Mölzer darauf hin, dass Hofer einen höchst erfolgreichen Wahlkampf geführt habe: "Ein Freiheitlicher hat in drei Wahlgängen zwischen 35 und 49 Prozent der Stimmen erreicht. Ich glaube, dass das ein Höhepunkt der freiheitlichen Entwicklung ist." Doch eine "Einheitsfront von allen etablierten Parteien und von allen Institutionen der etablierten Zivilgesellschaft" habe einen Sieg des FPÖ- Kandidaten verhindert.

Andreas Mölzer Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Verstärkt die politische Mitte ansprechen

Die Freiheitlichen hätten jene Bürger hinter sich, die der Ansicht seien, "dass die etablierte politische Klasse versagt hat" - das sei jedoch noch immer nicht mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Die Partei müsse deshalb künftig verstärkt die politische Mitte ansprechen - mit einem moderaten Stil, aber weiterhin hart von der Sache her. Die FPÖ sei eine Systemalternative, weil sie "für die Erhaltung der österreichischen Identität, gegen Massenzuwanderung und gegen Sozialmissbrauch" eintrete. Er glaube weiter an die Chance, die größte Partei in Österreich werden zu können.

"Ein schlauer Schachzug" von Kern

Was Kerns "Kuschelkurs" angeht, erklärt Mölzer: "Ich hätte eigentlich angenommen, dass das der Dämonisierung des FPÖ- Kandidaten entgegenwirkt, es war aber ein schlauer Schachzug, weil Kern damit signalisiert: Die FPÖ ist auch Establishment. Das hatte bei den Protestwählern den Effekt, dass dort die Mobilisierung nicht mehr so groß war."