Möbelriese Ikea zieht am Wiener Westbahnhof ein

Jetzt ist es fix: Wien bekommt den ersten City- Ikea. Wie die "Krone" erfuhr, ist bei den ÖBB die Entscheidung gefallen, dass der schwedische Möbelriese der Bestbieter für das "Blaue Haus" am Westbahnhof ist. Statt nur an Autobahnausfahrten kann damit künftig auch direkt in der Innenstadt eingekauft werden.