Mobbing: Kündigung statt Blumen zum Valentinstag

Die Post bringt allen was, heißt's ja in der Werbung - einer Steirerin aber nur Ärger und Sorgen! Der unglaubliche Fall von Michaela Eberle- Gollner macht betroffen. Seit die alleinerziehende Mutter es wagte, in Elternteilzeit zu gehen, wird sie von ihrem Chef gemobbt. Nun wurde sie gefeuert, ganz bewusst am Valentinstag!