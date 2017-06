Mittelmeer kein "Ticket nach Mitteleuropa"

In der Sendung zum Thema: "Helfen oder abschotten - scheitert Europa an den Flüchtlingen?" warf Köstinger der deutschen Kanzlerin vor, in ihrer Asylpolitik unter dem Motto "Wir schaffen das" den falschen Weg eingeschlagen zu haben. Dadurch hätten sich viele aus wirtschaftlichen Gründen auf den Weg nach Mitteleuropa gemacht und seien dadurch "in eine menschenunwürdige Situation" geraten. "Viele davon sind nicht asylberechtigt und landen dadurch in der Kriminalität", führt die ÖVP- Generalsekretärin aus.

Foto: AFP

Köstinger betonte, dass es dabei nicht um die Abschottung Europas gehe - es gehe vielmehr darum, dass Menschen davon abgehalten werden, sich in Lebensgefahr zu begeben. "Das ist in unserer Verantwortung", mahnte sie in der Sendung und zog die Schließung der Balkanroute als Vergleich heran.

Flüchtlings- Obergrenze in Deutschland die Lösung?

Auch die in Deutschland derzeit umstrittene Obergrenze wurde im Talk thematisiert. Gerd Müller von der CSU, dessen Partei sich für eine maximale Anzahl von 200.000 Asylsuchenden pro Jahr ausspricht, meinte dazu: "Ob wir 50.000 oder 200.000 Flüchtlinge aufnehmen - das löst nicht das Flüchtlingsproblem."

Entwicklungsminister Gerd Müller Foto: APA/dpa/Bernd von Jutrczenka