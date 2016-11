Mit Skischuhen am Hauptplatz: 2000 Euro Strafe!

Neben dem "Gehen mit Hartschalenschuhen" ist in diesem Zeitraum auch das "offene Tragen von Skiern, Skistöcken und Snowboards" verboten, heißt es in der ortspolizeilichen Verordnung , die der Gemeinderat am 20. Oktober beschlossen hat. Damit wolle man die Qualität des Aufenthalts der Gäste steigern, erklärte der Ischgler Bürgermeister Werner Kurz dem ORF Tirol.

"Mit Skischuhen kann man auf Asphalt ausrutschen, darüber hinaus ist das eine Lärmbelästigung", so Kurz. Neben der Lärmbelästigung stelle es auch ein Gefahrenpotenzial für andere dar. Auch wegen auf der Schulter getragenen Skier sei es immer wieder zu Unfällen gekommen, betonte der Ortschef.

Überwachungstruppe wird verstärkt

Wer mit Skischuhen und -ausrüstung in einem der zahlreichen Lokal "versumpft", dem wird empfohlen mit einem Taxi nach Hause zu fahren. Der Weg zu diesem - allerdings maximal zehn Meter - sei erlaubt, heißt es von Seiten den Tourismusverbandes, der hinter der Verordnung steht.

Kontrollieren soll die Verordung die private Sicherheitstruppe von Ischgl, die zu diesem Zweck von bislang zwei auf fünf Streifen mit je zwei Mann aufgestockt wurde. Wer den Bestimmungen der Verordnung zuwider handele, begehe ein Verwaltungsübertretung, die gemäß der Tiroler Gemeindeordnung "mit einer Geldstrafe bis zu EUR 2.000,00 zu bestrafen" sei, heißt es.