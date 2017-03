Mit kranker Ehefrau gegen Mauer gerast: Urteil

Wegen versuchten Totschlags an seiner demenzkranken Ehefrau ist am Donnerstag ein Oststeirer im Grazer Gericht schuldig gesprochen worden. Er hatte im Vorjahr versucht, sich und seine Frau umzubringen, weil er mit der Pflege überfordert war. Der Mann wurde zu vier Jahren Haft verurteilt, wegen der besonderen Umstände wurden ihm 33 Monate bedingt nachgesehen. Er nahm das Urteil an.