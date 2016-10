Mit Kleinbus 150 Meter abgestürzt: Kärntner tot

Unfalltragödie in Oberösterreich: Der Lenker (32) eines Firmenbusses verlor im dichten Nebel die Orientierung und stürzte von einem Güterweg bei Garsten 150 Meter über einen Abhang. Das Fahrzeug überschlug sich und ein am Rücksitz mitfahrender Klagenfurter (51) wurde ins Freie geschleudert - er verstarb noch an der Unfallstelle.