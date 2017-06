Mit diesem Porsche macht Polizei Jagd auf Raser!

Das richtige Kennzeichen (BP 911) montiert, in den Dienst gestellt - und bereit für den Einsatz! Wochenlang wurde in der Porsche- Werkstatt in Wien- Liesing am Carrera geschraubt und geklebt - bis aus ihm in Sachen Ausstattung und Optik ein richtiger Polizeiwagen wurde.

Foto: BMI/Gerd Pachauer

Bis Ende Oktober wird der 370- PS- Bolide auf unseren Autobahnen unterwegs sein. Konrad Kogler, Generaldirektor für Öffentliche Sicherheit: "Der Porsche versieht seinen Dienst in allen Bundesländern. Der Einsatzplan richtet sich nach Reisezeiten und -routen."

Oberster Polizeichef K. Kogler und M. Kohlweiß, LPD Kärnten, mit Porsche Österreich-Chef H. Eggert Foto: Zwefo

Und so reichte er die Schlüssel auch gleich an die Kärntner Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß weiter. Denn in deren Zuständigkeitsgebiet wird der in blau- rot- grau gehaltene Flitzer, der von Porsche gratis zur Verfügung gestellt wird, in den ersten Wochen über die Autobahnen rasen.

Operationsziel: Jagd auf Raser. Vor allem auf ausländische Bleifüße, denen man keine Strafzettel nachschicken braucht, weil sie ohnehin nicht bezahlen. Diese muss man an Ort und Stelle zur Kasse bitten.

Klaus Loibnegger, Kronen Zeitung