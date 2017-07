Mindestsicherung: Wien hat zu wenig kontrolliert

Zahlreiche Probleme beim Vollzug der Mindestsicherung in Wien hat nun der Rechnungshof aufgedeckt. So habe die Stadt u.a. zu wenig kontrolliert, Kürzungen hätten ihre Wirkung verfehlt. In dem am Freitag veröffentlichten Bericht, sprechen sich die Prüfer zudem für eine bundesweit einheitliche Regelung aus, das Sozialministerium solle einen entsprechenden Entwurf vorlegen.