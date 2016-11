Mindestsicherung: Stögers "letztes Angebot" an ÖVP

Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) hat der ÖVP im Streit um die Mindestsicherung ein laut seiner Darstellung letztes Angebot gemacht. Wie Stöger am Dienstag vor dem Ministerrat bestätigte, kann er sich eine Deckelung für arbeitsfähige Vollbezieher und mehr Spielraum für die Länder bei Flüchtlingen vorstellen. Er habe nun die "absolute Untergrenze" definiert. "Jetzt liegt es an den Bundesländern, an der ÖVP", so Stöger.