Mindestsicherung: SPÖ pocht auf Wohnsitzpflicht

Im Zuge der Debatte um die Mindestsicherung drängt die SPÖ nun auf eine Wohnsitzpflicht als Lösung, um Wien zu entlasten. Flüchtlinge in ganz Österreich zu verteilen könnte aber schwieriger werden als von der Politik erhofft. In Deutschland hat sich die Umsetzung seit der Einführung am 1. September als Flop herausgestellt.