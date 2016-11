Mindestsicherung: ÖVP schmettert SPÖ- Ultimatum ab

Der Koalitionsstreit um eine bundesweit einheitliche Regelung bei der Mindestsicherung geht nun endgültig in die heiße Phase. Nachdem Sozialminister Alois Stöger am Donnerstagabend ein Ultimatum an Volkspartei und Länder gestellt hatte, einem Kompromissvorschlag aus seinem Haus zuzustimmen, konterte ÖVP- Klubobmann Reinhold Lopatka am Freitag: Das Papier sei "kein Kompromissangebot", ein Ultimatum zu stellen sei "absolut falsch". Er verlangt von Stöger, dass dieser sich mit den Landeshauptleuten an einen Tisch setzt. Damit heißt es wohl wieder: Zurück zum Start.