Mikl- Leitner beerbt Pröll: Führungswechsel in NÖ

In der Volkspartei Niederösterreich kommt es nach fast genau 25 Jahren zum Wechsel an der Spitze. Johanna Mikl- Leitner beerbt am Samstag Erwin Pröll und wird Obfrau der Landesorganisation. Der Parteitag in St. Pölten beginnt bereits am Freitag und dauert erstmals zwei Tage.