Mieser Betrug: Mietauto an Steirerin verkauft

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, mietete der Unbekannte im Juli bei einer Firma in Essen- Borbeck den Mercedes. Als das Fahrzeug nicht rechtzeitig zurückgegeben wurde, versuchte die Verleihfirma, den Mann unter den angegebenen Kontaktdaten zu erreichen - erfolglos. Deshalb stellte die Firma den Standort des Mercedes über GPS fest - das Auto hatte eine entsprechende Sendeeinrichtung an Bord - und meldete sich bei der Polizeiinspektion Gleisdorf im Bezirk Weiz, in deren Region das Fahrzeug geortet wurde.

Frau um Tausende Euro betrogen

Der Pkw wurde daraufhin in der Gemeinde Hofstätten sichergestellt. Er war auf dem Grundstück jener Frau abgestellt, die angab, dass sie ihn über eine Internetplattform erworben habe. Den Verkäufer hatte sie nicht zu Gesicht bekommen, der Wagen war über eine österreichische Firma in den Bezirk Weiz transportiert worden. Die Oststeirerin wurde um mehrere Tausend Euro betrogen, wie die Polizei mitteilte.