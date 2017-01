Messerstecher verletzt fünf Justizwachebeamte

Mindestens zehnmal hat der aus Deutschland stammende Henning E. (36) vor den Augen von Polizisten - wie berichtet - in Graz auf Ex- Freundin Lydia K. eingestochen. Das Messer steckte bei der Einlieferung in die Klinik noch in der Hand des Opfers. Wie gefährlich der 36- Jährige ist, zeigte sich jetzt in Haft, wo er fünf Justizwachebeamte verletzt hat.