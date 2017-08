Messerattacke in Wien: Opfer (37) stirbt im Spital

Tödliche Messerattacke in Wien: Zwei Männer sind in der Nacht auf Samstag in Ottakring durch Messerstiche schwerst verletzt worden, eines der Opfer starb wenig später im Spital. Auslöser für die Bluttat war offenbar, dass einer der Männer einer Frau ein "Kompliment" gemacht hatte. Es kam zum Streit mit deren Begleiter, der plötzlich ein Messer zückte ...