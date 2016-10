Messerangriff und Schüsse bei Streit in Salzburg

Ein in Salzburg lebender Bosnier (54) und seine zwei Söhne im Alter von 22 und 23 Jahren waren in einem Lokal im Stadtteil Lehen mit einem 37- Jährigen aus Hallein, dessen Eltern ebenfalls Bosnier sind, sowie einem in Slowenien lebenden gebürtigen 44- jährigen Bosnier in Streit geraten.

Ein Verdächtiger wurde in Handschellen abgeführt. Foto: MARKUS TSCHEPP

Die fünf begaben sich nach draußen, dort zückte der 44- Jährige plötzlich ein Messer und griff den Bosnier und dessen Söhne an. Dem Vater wurde dabei beinahe die ganze Hand abgetrennt, die beiden Söhne erlitten zahlreiche Schnittwunden am Oberkörper und im Gesicht. Der 37- Jährige gab währenddessen mit einer Schreckschusspistole mehrere Schüsse ab.

Foto: MARKUS TSCHEPP

Nachdem Zeugen die Polizei gerufen hatten, versteckte sich der 44- Jährige im Lehener Park im Gebüsch. Er konnte aber ebenso gefasst werden wie sein Kompagnon. Die beiden Männer sind in Haft.